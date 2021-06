Tennis de table – ZZ-Lancy champion suisse pour la première fois de son histoire Emmené et coaché par le Haut-Savoyard Michel Martinez, le club genevois a remporté le titre de ligue nationale A (LNA) dimanche. Pascal Bornand

Un club et une équipe en joie: Valentin Capeille (vice-président), Sam Boccard, Dorian Girod, Yanick Taffé, Yoan Rebetez, Loïc Stoll, Michel Martinez (joueur-entraîneur), Christian Foutrel (vice-président), Ramon Sesto (président). LDD

Le ZZ-Lancy fêtera son 60e anniversaire en 2022 et son équipe élite vient de lui offrir un superbe cadeau anticipé en remportant le titre national de LNA, le premier à garnir la vitrine du club. À Muttenz, Michel Martinez et ses joueurs sont venus à bout du multiple champion suisse Rio-Star au terme d’une partie haletante et indécise jusqu’à la dernière balle. «C’est beaucoup d’émotion. C’est un aboutissement, mais aussi le début d’une nouvelle ère», s’exclame le vice-président Christian Foutrel, une figure du club d’En Sauvy, forcément aux anges.

Ce titre, le ZZ-Lancy a commencé à l’échafauder en 2010, alors qu’il ronronnait un peu, les pieds sous la table, après un demi-siècle d’existence pépère. Un changement de cap sans coup de barre intempestif, sans recrutement exagéré. La preuve, il est resté un club formateur, et c’est avec une bande de minots, dont l’exemplaire Dorian Girod, et avec Alexandre Betemps, le précédent coach, qu’il s’est mis à donner corps à ses ambitions.

«Michel est la clé de notre succès actuel. Il joue encore comme un chef, il coache nos jeunes talents et il s’investit à fond pour le club.» Christian Foutrel, vice-président du ZZ-Lancy

En automne dernier, les dirigeants lancéens ont apporté la touche finale en engageant le Haut-Savoyard Michel Martinez, une pointure, 105e joueur mondial à son apogée et six fois champion de France de double. «Michel est la clé de notre succès actuel, assure Christian Foutrel. Il joue encore comme un chef, il coache nos jeunes talents et il s’investit à fond pour le club. Avec lui, on a trouvé la bonne personne pour grandir encore sans trahir nos principes.»

Le pongiste annécien a 41 ans, mais en pleine action, il ne les fait pas. Ses statistiques de la saison sont éloquentes: une seule défaite en 30 parties! En finale des play-off, l’ancien No 2 français a bien failli en subir une seconde, qui aurait été fatale. Dominé deux sets à zéro par Lionel Weber, le No 1 bâlois, Martinez a pourtant trouvé les ressources mentales et la bonne tactique pour retourner le score et emmener son équipe dans un double décisif. Un exercice que les jeunes Dorian Girod et Yanick Taffé maîtrisent comme de vieux briscards. Il leur a fallu tout de même essuyer quelques sueurs froides avant de s’imposer 11-8 dans le cinquième set!

Un groupe très homogène

Ce titre, suite logique d’une saison régulière menée en tête et d’une victoire à couteaux tirés contre Wil en demi-finale des play-off, Michel Martinez l’attribue en premier lieu à la cohésion et à la jeunesse de son équipe. «On a pris le parti de tourner avec un effectif de six éléments, sans que personne ne se sente lésé ou mis de côté. C’était avantageux pour gérer un calendrier de LNA très dense, mais avec le risque d’alléger encore le programme de compétition des joueurs, déjà privés de nombreux tournois en raison du Covid», explique le joueur-entraîneur.

La saison prochaine, le ZZ-Lancy ne devrait pas changer une équipe qui gagne et qui possède encore une grosse marge de progression. Michel Martinez ne lâchera pas sa raquette et continuera de contribuer à l’essor du club, autant sur le plan sportif que structurel. «Il y a encore de belles choses à vivre ici», confie-t-il.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.