Contrôles de sécurité – Zurich veut en finir avec la limite des 100 ml en avion L’aéroport de Kloten va tester des scanners permettant aux passagers de ne plus retirer liquides et appareils électroniques de leur sac. Gabriel Sassoon - Zurich

Une voyageuse vide une bouteille d’eau avant de passer le contrôle de sécurité à l’aéroport de Zurich. KEYSTONE

Suivant une tendance mondiale, l’aéroport de Zurich a décidé de tester une technologie qui promet de rendre plus agréables les contrôles de sécurité, l’un des aspects les plus fastidieux du voyage en avion. Un nouveau type de scanner rendrait non seulement superflue l’obligation de sortir son ordinateur portable de son sac. Il laisse aussi entrevoir la fin de l’obligation de ne pas transporter de liquides de plus de 100 ml. Une petite révolution, puisque cette limite contraignante est en vigueur depuis 2006.