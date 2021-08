Trafic ferroviaire – Zurich-Rome en train de nuit? Il va falloir patienter L’ouverture de la ligne n’aura pas lieu avant 2024. Privés de l’argent lié à la loi sur le CO 2 , les CFF entendent poursuivre le développement du réseau nocturne. Mateus Carvalho

Les CFF réaffirment leur volonté de maintenir leur projet Nightjet Suisse 2024, qui prévoit le déploiement de 10 lignes nocturn e s e t 25 destinations . Christian Beutler/Keystone

«Votre train de nuit à destination de Rome connaît actuellement un retard. Il arrivera en gare au plus tard en 2024.» Cette annonce imaginaire aurait pu résonner dans la gare centrale de Zurich. Annoncée dans «Le Matin Dimanche» pour 2022, la liaison nocturne entre la plus grande ville de Suisse et la capitale italienne est reportée à 2024.

Le «St. Galler Tagblatt» y voit l’effet du refus de la loi sur le CO2, qui garantissait un financement crucial pour l’essor des trains de nuit. Une explication que les CFF édulcorent ce lundi: «Le refus de la loi n’a créé aucun retard dans le projet et ne le remet pas en question, assure Frédéric Revaz, porte-parole. La raison de ce report est à voir plutôt du côté technique.»