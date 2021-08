Série d’été: Les masques dans l’art (6/8) – Zorro, un Z qui voudrait dire zéro? Et si le «cavalier qui surgit hors de la nuit» avait honte de sa noble condition? Le loup noir qui le masque signerait alors le malaise de la charité. Katia Berger

Le tonitruant générique retentit encore même dans les plus jeunes oreilles: rappelez-vous Guy Williams dans le rôle-titre de la série de 82 épisodes produite par les studios Disney et diffusée sur le petit écran américain dès 1957, français dès 1965. DR

Autant l’admettre, mon masque noir, je n’ai jamais appris à le porter comme vous autres aujourd’hui. Loin de toute préoccupation hygiéniste, il ne sert à protéger ni ma santé ni celle d’autrui: seulement mon identité. Oui, il n’y a pas que les malfrats qui cachent leur visage derrière un morceau de tissu, certains justiciers recherchent aussi l’ombre de l’anonymat.

«À l’instant précis où je changeais de costume, ma moitié Don Diego se volatilisait. Mon corps se redressait, ma voix devenait énergique, je me sentais plein de fougue!» Zorro, sous la plume de Johnston McCulley

Je dois mon surnom à ma ruse, qui m’apparenterait soi-disant au renard – au zorro. Ma panoplie, je vous le concède, me rapproche plutôt du raton laveur – mapache, moins seyant pour désigner un redresseur de torts. Quoi qu’il en soit, cette roublardise qui fait ma légende, je l’applique moins à piéger les bandits qu’à corriger mes façons de dandy. Moins à jouer des tours au ventripotent sergent Garcia qu’à gommer ces origines d’hidalgo qui me confinent parmi les barbants notables de Haute Californie. Heureusement que j’ai mon fidèle serviteur Bernardo pour m’ouvrir les yeux sur les abus perpétrés sur les paysans et m’infiltrer parmi les sans-voix. La pointe de mon épée, si vous voulez tout savoir, je ne rêve que de la retourner contre ma propre engeance, ce ramassis de colons, de militaires et de dirigeants mexicains sans foi ni loi.