Éducation des enfants – Zoom sur la pratique du «time out» Depuis plusieurs mois, la polémique fait rage, notamment en France, entre défenseurs d’une éducation bienveillante et un retour aux limites parentales. La pratique éducative du «time out from positive reinforcement» cristallise le débat. Élodie Lavigne

La mise à l’écart de l’enfant ne doit pas excéder quelques minutes, temps suffisant pour apaiser une situation conflictuelle. RON TECH/ GETTY IMAGES

Quel parent n’a jamais frôlé la crise de nerfs face à la désobéissance ou à l’agitation de son enfant? Mais que faire face à ces situations? Le punir et le mettre à l’écart lorsqu’il se comporte mal ou refuse de faire ce qui lui est demandé? Ou vaut-il mieux privilégier le dialogue et l’écoute bienveillante? C’est sur ces questions que se déchirent plusieurs experts français par médias interposés. Les uns, à l’instar de la psychologue Caroline Goldman – l’autrice de «File dans ta chambre!» (Éd. Dunod) –, prônant un retour de l’autorité et des limites parentales, notamment par la mise en œuvre du time out, critiquant au passage les dérives de la parentalité positive. Les autres s’indignant contre cette pratique éducative jugée excessive et contraire aux intérêts de l’enfant.