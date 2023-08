Mondiaux de cyclisme – Zoé Claessens tombe en finale, Steiner champion en M23 La Vaudoise Zoé Claessens a chuté en finale de la compétition de BMX, aux Mondiaux de Glasgow. Le bilan helvétique a été sauvé par l'espoir zurichois Filib Steiner. Robin Carrel Glasgow

Zoe Clessens n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. keystone-sda.ch

Quelle déception pour Zoé Claessens! La Vaudoise de 22 ans, qui espérait bien faire mieux qu'en 2022, quand elle avait manqué le titre pour un centième à Nantes il y a un an, n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout, sur le parcours écossais. Elle est partie à la faute dès la première ligne droite de sa finale, après avoir été accrochée par l'arrière par la Néerlandaise Manon Veenstra. C'est la Britannique Bethany Shriever, l’immense favorite «à la maison» qui a été sacrée.

Chez les hommes, la déception est grande pour Simon Marquart. Le Zurichois, champion du monde en titre, a perdu son beau maillot arc-en-ciel. Il a été éliminé dès les demi-finales. Le Genevois Renaud Blanc n'a pour sa part pas franchi le cap des quarts de finale.

Swiss Cycling a retrouvé le sourire grâce à la catégorie espoirs. Filib Steiner, tout frais vice-champion d'Europe, a fait encore mieux au niveau planétaire. Le Zurichois de 19 ans a largement dominé la compétition des moins de 23 printemps et a été sacré champion du monde. C'est une petite surprise pour celui qui ne compte qu'un podium en Coupe du monde.

«Pour ma première année en U23, c'est juste énorme, ce qu'il vient de se produire, a expliqué le Suisse. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour comprendre ce qu'il vient de se passer et analyser tout ça. Ça a juste été un jour parfait pour moi!» Il a mis plus d'une demi-seconde dans la vue au Français Mateo Colsenet et 0''923 à l'Australien Rico Bearman.

Chez les juniors, la Vaudoise Inès Claessens est tombée en demi-finale. Le Vaudois Alexandre Emmel (16 ans!), lui, a pris la 6e place de la finale de la plus jeune des catégories.





Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.