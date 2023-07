BMX – Zoé Claessens sacrée championne d’Europe pour la deuxième fois Deux ans après son premier sacre continental, la Vaudoise de 22 ans a de nouveau décroché l’or aux Championnats d’Europe, ce samedi à Besançon. Brice Cheneval

Zoé Claessens (au centre) s’est parée d’or pour la deuxième fois de sa carrière aux Championnats d’Europe de BMX. Swiss Cycling

La Suisse pouvait difficilement rêver plus belle journée ce samedi, lors des Championnats d’Europe de BMX disputés à Besançon. La délégation helvétique a empoché pas moins de trois médailles dans les différentes catégories.

Le résultat le plus éclatant est venu de Zoé Claessens (22 ans). La Vaudoise a décroché la première place de la course Élite dames, devant la Danoise Malene Kjelstrup et la Néerlandaise Merel Smulders. La voilà sur le toit de l’Europe pour la deuxième fois de sa jeune carrière, après le titre décroché en 2021 à Zolder (Belgique). Médaillée d’argent aux Championnats du monde en 2022, Claessens conforte sa place parmi les cadors de sa discipline. De bon augure à un an des Jeux olympiques de Paris.

En parallèle, la Bernoise Nadine Aeberhard (21 ans) a été sacrée chez les M23. Du côté des hommes, le Zurichois Filib Steiner (19 ans) s’est paré d’argent, derrière le Français Mathis Jacquet.

À cet excellent bilan s’ajoute d’autres belles performances helvétiques: derrière Zoé Claessens, la Genevoise Thalya Burford (19 ans) s’est classée 6e chez les Élite dames. Le jeune Nord-Vaudois Alexandre Emmel (16 ans) est, quant à lui, passé tout près d’un podium en Junior (4e), tandis que le Thurgovien Cédric Butti (23 ans) et le Bernois Loris Aeberhard (24 ans) ont pris les 7e et 8e places dans la catégorie Élite. Quant à la sœur cadette de Zoé Claessens, Inès (18 ans), elle s’est hissée à une prometteuse 7e place chez les Juniors.

