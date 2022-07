BMX – Zoé Claessens frôle l’or aux Mondiaux La Vaudoise s’est hissée à la deuxième place chez les Élite aux Championnats du monde. Comme la Bernoise Nadine Aeberhard en M23. Le Zurichois Simon Marquart, lui, a raflé l’or.

Zoé Claessens a atteint son objectif de médaille aux Mondiaux. KEYSTONE

Mission accomplie pour Zoé Claessens! La Vaudoise de 21 ans visait une médaille aux Championnats du monde, disputés à Nantes, c’est chose faite. Elle a pris la deuxième place de la catégorie Élite, en 33’’154, à seulement 1 centième de l’Américaine Felicia Stancil (33’’144). Championne d’Europe l’an dernier et première Suissesse à avoir remporté une épreuve de Coupe du monde, Zoé Claessens étoffe son palmarès et s’affirme toujours plus comme une cador de la discipline.

Par ailleurs, la Bernoise Nadine Aeberhard a glané la médaille d’argent chez les M23. La Bernoise a bouclé le parcours juste derrière la Danoise Malene Sorensen (+0’’492). La Genevoise Thalya Burford, également qualifiée pour la finale, a elle chuté en début de course.

Dans les rangs helvétiques, Simon Marquart a volé la vedette. Après avoir décroché la Coupe du monde en 2021, le Zurichois a remporté la finale Élite des Championnats du monde, ce dimanche à Nantes. Il devient le premier Suisse de l’histoire à inscrire son nom au palmarès dans cette catégorie. En finale, Marquart s’est imposé en 29’’525, devant le Britannique Kye Whyte (+0’’132) et Français Joris Daudet (0’’585).

Dans les autres catégories, la petite sœur de Zoé Claessens, Inès, a connu moins de réussite que son aînée chez les juniors dames puisqu’elle n’est pas parvenue à franchir l’obstacle des demi-finales. Enfin, l’Argovien Louis Kasper et le Zurichois Filib Steiner n’ont pas passé le cut des quarts en junior.

BCH

