Football – Ziegler: «C’est une faute professionnelle de la part de Sion!» Le défenseur, entré à la pause, a d’abord constaté les dégâts face à Servette depuis le banc (5-0). Constantin était furieux à la pause. Il aurait peut-être décidé des changements. Daniel Visentini Genève

Reto Ziegler tente de freiner Kutesa. Mais rien n’aura empêché le naufrage de Sion face à Servette (5-0). CYRIL ZINGARO/GALLAYPHOTO

Reto Ziegler, comment expliquez vous la déroute de Sion face à Servette?

Ce n’est peut-être pas à moi d’en parler, je suis un peu mal à l’aise vis-à-vis de mes coéquipiers puisque je n’étais pas sur le terrain au coup d’envoi. Mais je suis un des leaders du groupe. Alors je le dis: c’est une faute professionnelle de la part de Sion, ce début de match. Surtout dans notre situation. Après neuf minutes, il y avait déjà 3-0…

Et pas de révolte sur le terrain…

Non, c’est juste. C’est vrai que depuis la touche, on ne voyait pas de révolte et cela faisait mal. Je tiens ici à m’excuser envers les supporters de Sion qui ont fait le déplacement. On n’a plus de joker, il faut qu’on se réveille. Vraiment.

Comment?

Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je crois qu’il faut mettre sur le terrain les joueurs qui ont faim. Peu importe le talent. Il faut se battre. Il faut que tout le monde soit conscient de la situation.

Comment cela s’est-il passé à la mi-temps?

Ça a crié très fort. Le président était là. C’est peut-être même lui qui a décidé des changements.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

