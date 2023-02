Formule 1 – Zhou Guanyu obtient le meilleur temps à Bahreïn Le Chinois a signé le meilleur chrono de la deuxième journée des essais de pré-saison à Bahreïn. Il devance Max Verstappen et Fernando Alonso.

Zhou Guanyu a été le plus rapide sur le circuit international de Sakhir. AFP

Sur le fil! Le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) a signé en toute fin de journée le meilleur chrono du deuxième jour des essais hivernaux sur le circuit de Sakhir à Bahreïn vendredi, aux dépens du champion en titre Max Verstappen, relégué à la deuxième place. «Mad Max» aurait pu encore frapper puisque après avoir dominé la première journée des essais de pré-saison la veille, le Néerlandais, entré en piste dans l’après-midi au volant de la RB19 qu’il partage à Bahreïn avec son coéquipier Sergio Pérez, a d’emblée pris le meilleur temps à l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), en tête à la mi-journée.

Parfaire les réglages

Mais le double champion du monde s’est fait surprendre en toute fin de journée par Zhou Guanyu qui, porté par des gommes tendres, a arraché le meilleur temps. «Ce ne sont que des tests et nous avions les composés les plus tendres contrairement à des pilotes comme Max», équipé lui de pneus intermédiaires, a tempéré le Chinois vendredi soir.

Si ces trois jours d’essais sont anecdotiques en termes de chronos, ils sont avant tout destinés à parfaire les réglages des monoplaces à l’aube de la reprise de la saison, le 5 mars sur ce même tracé de Sakhir. Sous la chaleur de l’île désertique du Golfe, agitée par le vent dans la matinée, Verstappen a encore montré qu’il avait tous les atouts pour rester au sommet de la hiérarchie. Il devance de plus d’une demi-seconde l’Espagnol Fernando Alonso, troisième et tout aussi performant que la veille au volant de son Aston Martin.

Ferrari discrète

Rivale annoncée de Red Bull cette saison, Ferrari se fait pour l’heure discrète sur la piste de Sakhir et ne semble pas encore avoir révélé grand-chose de sa forme. Si Sainz signait le meilleur temps à la mi-journée, il se retrouve vendredi soir relégué à la sixième place sur la feuille des temps, devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc, huitième.

«Je me sens très bien avec la voiture jusqu’à présent» Carlos Sainz, pilote Ferrari

«Je me sens très bien avec la voiture jusqu’à présent (....), je veux arriver pour la première course en étant préparé et en ayant exploré tous les réglages que je n’ai pas pu faire l’année dernière à ce stade», a expliqué Sainz. Du côté des Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont, eux, réalisé respectivement les 10e et 12e temps lors de cette nouvelle journée consacrée au rodage de leur Alpine.

Problème hydraulique pour Mercedes

«Pas d’alarme à avoir», a tenu à rassurer Ocon dans l’après-midi. Et détaille: «on est encore en phase de compréhension, ça n’est pas le moment de se focaliser sur les chronos, on a fait beaucoup de tests Si la journée s’est déroulée sans encombres pour la plupart des écuries, Mercedes a inauguré le premier drapeau rouge de la journée, à moins de deux heures de la fin de la session. En cause: un problème hydraulique sur sa W14 alors pilotée par George Russell.

De retour au garage, la monoplace, bâchée pour ne pas révéler son plancher aux yeux de la concurrence, n’est plus ressortie, signant la fin prématurée de cette deuxième journée d’essais pour le constructeur allemand, alors qu’il restait encore plus d’une heure de roulage. C’est un coup dur pour Mercedes qui, comme toutes les écuries, ne dispose que de trois petits jours de tests avant le début de la saison. Russell prend le 13e temps de la journée, son coéquipier Lewis Hamilton le 15e.

Les remplaçants entrent en scène

Pour la dernière journée des tests samedi, Verstappen, seul pilote à avoir enchaîné les tours de piste durant toute la journée de jeudi, laissera sa place à son coéquipier Pérez, 14e chrono vendredi soir. Aston Martin alignera, elle, de nouveau son pilote de réserve Felipe Drugovich. Le Brésilien a été appelé pour remplacer au pied levé Lance Stroll, blessé à un bras. Pour l’heure, l’écurie britannique n’a pas indiqué si le pilote canadien sera en mesure de disputer la course inaugurale... à moins d’une semaine des premiers essais du GP. aérodynamiques».

