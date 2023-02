HERRMANN

Le 12 mars, électrices et électeurs de la Ville de Genève auront à se prononcer sur le règlement d’application de l’initiative «Zéro pub» que le Conseil municipal a acceptée en septembre 2021. Nos invités Pascal Holenweg, conseiller municipal socialiste, et Jenoe Shulepov Bucher, président des Vert’libéraux en Ville de Genève, nous exposent leurs arguments pour et contre cette interdiction.

La publicité fera moins le trottoir

Pascal Holenweg Afficher plus Conseiller municipal socialiste Ville de Genève. DR

Que nous dit l’initiative «Zéro pub», dont le règlement d’application (et non l’initiative elle-même, acceptée par le Conseil municipal) est soumis, le 12 mars, à la sagacité des 125’000 (et des poussières) habitantes et habitants de la Ville de Genève disposant du droit de vote? Elle nous dit que l’espace public n’est pas l’espace privé de la marchandise. Qu’il est l’espace de toutes et de tous. Qu’il n’est pas à vendre ni à louer. Qu’un peu, un petit peu, un tout petit peu (20%) de cet espace public qui a été privatisé doit revenir au public.

Ce sera peut-être la première fois que la majorité de la population d’une ville pourra se prononcer sur la suppression de l’affichage commercial. Ce sont les cibles de la publicité, les gens, qui décideront de ce qu’ils auront envie de voir sur les panneaux publicitaires: des McDo ou des concerts? L’affichage à portée culturelle, éducative ou sportive, l’affichage d’origine associative ou corporative restant autorisés, ni l’initiative ni son règlement d’application n’abolissent la pub, ni ne l’interdisent: elle et lui en réduisent un peu l’emprise, c’est tout. C’est tout, mais c’est encore trop pour les opposants, qui hurlent à l’étranglement de l’économie en général et du secteur de la pub en particulier, à la censure, à la persécution du petit commerce local… Foutaises…

Comme si l’interdiction de la publicité par affichage pour l’alcool ou le tabac avait ruiné l’économie… Comme si la Migros, la Coop, Easyjet ou les grandes banques étaient de petites entreprises locales nécessiteuses… Comme s’il était cohérent de geindre sur 10 millions de taxes en moins pour la Ville quand on propose de la priver de 150 millions de rentrées fiscales en supprimant l’imposition au lieu de travail ou la taxe professionnelle.

Comme si étaient crédibles ceux qui suggèrent qu’en perdant ces 10 millions (soit moins d’un centime additionnel d’impôt communal), la Ville perdrait les moyens de créer 331 places de crèches, mais qui étaient prêts à lancer un référendum contre le budget municipal précisément parce qu’il créait des places de crèches…

On ne peut échapper à la pub quand elle racole sur un panneau d’affichage dans l’espace public. Réduire cette pub-là, dans cet espace-là, c’est réduire la contrainte d’y être confronté. Et réduire en même temps la concurrence parfaitement déloyale que les grands utilisateurs de l’affichage publicitaire font au commerce de proximité qui n’y a pas accès: vous en voyez beaucoup, vous, d’affiches de votre boulanger, votre épicier, votre libraire de quartier, sur les panneaux publicitaires dans l’espace public?

Si les Genevoises et Genevois de la Ville acceptent le règlement d’application de «Zéro pub», la pub commerciale fera un peu moins le trottoir. Elle n’en mourra pas. Les trottoirs non plus, ni les commerces de proximité, ni le secteur de la publicité, ni la liberté de création – qui, le mercantilisme un peu contenu, s’en portera mieux. Comme l’espace public. Comme tout le monde (ou presque).

Zéro pub? Et si on montrait l’exemple?

Jenoe Shulepov Bucher Afficher plus Président des Vert’libéraux Ville de Genève. DR

Un des piliers du management consiste à montrer l’exemple. Un manager qui n’est pas exemplaire dans ses actions, qui n’est pas au cœur de l’action, est un manager qui a de grandes chances de ne pas être écouté ou suivi.

En politique aussi, il est essentiel de montrer l’exemple. Un politicien qui use de sa position pour améliorer sa propre situation plutôt que de se préoccuper du bien commun n’est pas crédible. De même, un politicien qui vit à mille lieues de ce que vivent ses concitoyens aura bien peu de crédit.

Et c’est bien le problème de l’initiative dite «Zéro pub» en Ville de Genève. Portée notamment par les socialistes et les Verts, elle vise à interdire l’affichage publicitaire commercial… tout en préservant la publicité politique et culturelle.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais.

Les Verts et les socialistes de la Ville de Genève ont reconnu clairement, par vote municipal, que l’affichage publicitaire était une nécessité pour les partis politiques en période de votations ou d’élections. Ils ont confirmé ne pas être disposés à se passer de ces supports. Pourtant, ces mêmes partis ne reconnaissent pas le droit de faire campagne aux entreprises dont l’activité en dépend. Ils préfèrent voir ces sociétés s’éteindre ou devoir licencier leur personnel. Le double standard de la gauche genevoise est à déguster sans modération.

Selon eux, l’affichage publicitaire serait une «pollution visuelle». Mais que dire des faciès de leurs candidats et candidates durant une campagne? Un plaisir visuel peut-être? Et que dire des affiches culturelles, qui ne sont pas toujours des joyaux visuels et qui occupent déjà 80% de l’espace publicitaire? Sans parler de la libre expression populaire voulue par les initiants, qui verra assurément fleurir dessins vulgaires et injures. De toute évidence, la notion de pollution visuelle est un critère des plus subjectifs.

À gauche de l’hémicycle, cette déconnexion des réalités semble s’inscrire jusqu’au bout des ongles. Et deux exemples l’illustrent à la perfection.

En fin d’année, la Ville de Genève utilisait l’affichage pour promouvoir les commerces de «Noël au jardin», le marché qui prenait ses quartiers au bord du lac.

Voilà donc notre administration qui promeut un événement maison… dont le but est de vendre les produits des commerçants qui, bientôt, ne pourront plus promouvoir leurs produits, à cause de cette même administration…

Plus généralement, les initiants défendent la communication dite non commerciale, et qui habille 80% des affiches publicitaires en Ville de Genève. Donc un musée ou une salle de théâtre a le droit de promouvoir la vente de ses billets, parfois à prix fort… mais la tomate GRTA n’a qu’à bien se tenir: loin du bal!

Et à moins de deux mois des élections cantonales, voilà une expression qui devrait séduire quelques électeurs…

