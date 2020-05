Économie locale – Zep: «La reprise envisagée tient du mauvais scénario!» Avec le sociologue Jean Rossiaud, le dessinateur genevois lance un projet citoyen basé sur l’utilisation de la monnaie le «léman». Explications. Philippe Muri , Christian Bernet

Un dessin inédit de Zep pour l’appel «Ne recommençons pas comme avant». DR

Comment envisager la reprise économique après le Covid-19? Avec le sociologue et député Vert genevois Jean Rossiaud, Zep lance un appel intitulé «Ne recommençons pas comme avant». Le projet porte sur l’utilisation de la monnaie locale, le «léman». Inquiets par les exigences économiques et financières annoncées publiquement, les deux hommes publient ce mercredi un long texte illustré par des dessins et un court-métrage d’animation.