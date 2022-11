Bande dessinée – Zep commente le livre d’or de Titeuf Un album hors-série salue les 30 ans de la star des préaux. Son auteur souffle les bougies du gâteau d’anniversaire en racontant les grandes lignes de la saga. Décryptage en huit points. Philippe Muri

Titeuf à Carouge. Illustration pour une sérigraphie éditée par la galerie Séries rares. ZEP/ED. GLÉNAT

À l’époque, son atelier pourvu d’une seule et unique fenêtre donnait sur la cour de l’école Jacques-Dalphin, à Carouge. En janvier 1992, le jeune Philippe Chappuis, pas encore 25 ans, signe déjà Zep lorsqu’il envoie tous azimuts des projets systématiquement refusés. À l’heure de la récré, il écoute les mômes crier, deux étages plus bas. Langage fleuri, du genre «pôv connard du cul» et autre «pourri du zizi»! Telle une machine à remonter le temps, les répliques des élèves le propulsent dix-huit ans plus tôt.