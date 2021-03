Ski alpin – Ramon Zenhäusern est encore dans le coup Après la première manche du slalom de Lenzerheide, le Haut-Valaisan (4e) ne pointe qu’à un centième du podium provisoire. Daniel Yule a été éliminé. Ugo Curty Lenzerheide

Ramon Zenhäusern peut viser un cinquième podium cette saison. AFP

Marco Schwarz a fait honneur à son statut de meilleur slalomeur de la saison. L’Autrichien mène après la première manche aux finales de Lenzerheide. Il devance le Français Clément Noël de 18 centièmes. Très rapide sur le haut du parcours, Ramon Zenhäusern a perdu beaucoup de temps dans la dernière partie (4e, +0’’63). Le Haut-Valaisan est tout proche du podium et de la troisième place provisoire occupée par l’Autrichien Adrian Pertl (+0’’62). Son coéquipier Loïc Meillard a connu le même sort en lâchant une demi-seconde entre le dernier temps intermédiaire et la ligne d’arrivée (7e, +0’’97).

Foss-Solevaag et Yule sont sortis

Petite sensation à Lenzerheide, le champion du monde Sebastian Foss-Solevaag a été éliminé ce dimanche matin. Le Norvégien n’avait plus connu pareil sort dans un slalom de Coupe du monde depuis plus de deux ans (et les finales de Soldeu en mars 2019). Le Valaisan Daniel Yule a, lui aussi, clôturé sa saison de la pire des manières. Il a connu sa troisième élimination en slalom dans cet hiver décidément bien compliqué pour lui.

Quatre Suisses seront malgré tout au départ de la deuxième manche (dès 13h45) dans les Grisons. Le Genevois Tanguy Nef (15e) et le Valaisan Luca Aerni (16e) ont concédé plus de deux secondes à Marco Schwarz.