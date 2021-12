Lettre du jour – Zemmour persona non grata Opinion Courrier des lecteurs

AFP/THOMAS SAMSON

Genève, 25 novembre

Venu déjà plusieurs fois à Genève pour ses conférences, Zemmour a toujours fait salle comble, le public venant en nombre acheter ses livres et écouter ses paroles…

En traitant Zemmour de persona non grata, nos autorités n’ont aucune justification crédible, sinon leur allergie au contact de la pluralité des opinions. À se demander si Genève est encore une ville de tolérance et de diversité. Et dire qu’on explique que l’on reconnaît les dictatures à ce qu’elles commencent par supprimer la liberté d’expression! À réfléchir… car toute étroitesse d’esprit politique consiste à passer sous silence et à dissimuler la réalité.

On rappelle à nos élus locaux de gauche que la politique exige de rester neutre et de ne pas prendre parti pour quelques minorités qui, elles, font entendre leur voix tout en n’ayant pas la légitimité démocratique de la loi du plus grand nombre.

La société actuelle, qui n’a que le mot «liberté» à la bouche, n’a jamais produit autant d’interdits, de restrictions et de suspicions. À partir d’un juste combat contre les discriminations et le racisme, on a progressivement dérivé vers une dictature des minorités.

La gouvernance de la Ville doit faire respecter la loi avec toute la rigueur qui s’impose également aux mouvements et aux organisations d’extrême gauche.

Zemmour, condamné en France pour son franc-parler et pour avoir ignoré le «politiquement correct», n’a pas une rhétorique haineuse; ce sont les militants associatifs et les antifas qui, avec leurs tags hostiles sur les murs de Genève, incitent à la haine et à la violence.

Aujourd’hui, ces «antifas d’opérette» passent leur temps à traiter de fascistes les chroniqueurs ou les animateurs radio qui ont commis l’horrible crime de critiquer le multiculturalisme, l’immigration ou l’islam radical.

Ils se trompent de combat. Au lieu de rester tranquillement assis devant leurs ordinateurs, ils devraient aller porter leur combat sur le terrain, en Biélorussie, Birmanie, Nicaragua, etc.

Certains devraient se rappeler que le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l’acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l’ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se nuire.

Emilian Koller

