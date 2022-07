À la Jonction – Zélia Navalho concocte de vraies saveurs mexicaines Sur sa charmante terrasse protégée, elle élabore des mets authentiques, dont le mythique pollo con mole et sa sauce au cacao et piments Alain Giroud

Rencontre avec la cheffe de cuisine Zelia Navalho. Photo: LAURENT GUIRAUD/ Tamedia Laurent Guiraud

Il fallait jeter un œil en cuisine pour découvrir le chef capable de servir des pechugas de pollo con mole negro.Un des plats mythiques de la véritable cuisine mexicaine. Oh! pardon. Le chef est une cheffe! Zélia Navalho arbore un sourire lumineux lorsqu’on évoque la sauce au cacao et piments qui nappe son poulet. «Cela demande beaucoup de travail, explique-t-elle. Lorsque je la prépare, je commence à 5 h du matin!» Un long processus pour obtenir une sauce veloutée où le cacao amer est dopé par plusieurs sortes de piments, mulato, pasilla, ancho, japalenos, etc. Bien entendu, Zélia les utilise parcimonieusement, il ne faut pas agacer les papilles des Genevois.

Le savoureux pollo con mole negro. Laurent Guiraud

Alors, elle place sur l’assiette un piment rond entier pour allumer le feu si désiré. Le poulet nappé est associé à une purée de haricots rouges, du guacamole et un riz pilaf agrémenté d’herbes. Une garniture qu’on retrouve en compagnie des filetitos. Des tacos qu’on prépare soi-même à base de poulet, bœuf ou crevettes et cinq sauces à choix pour les assaisonner. Vous aurez évidemment précédé ces plats d’une salade de cactus, légume vert croquant servi avec féta, olives et deux piments, un vert très doux et un rouge très piquant. Couronnez ce repas avec une torta de tres leches (lait entier et laits condensés nature et sucré). Une vraie gourmandise!

