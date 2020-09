Arts et scènes – Zanco joue en bas de chez vous Avec «Pied d’immeuble», la compagnie de théâtre de rue genevoise propose un spectacle résolument Covid-compatible, entre masques, danse, musique et marionnettes à taille humaine. Philippe Muri

Reportage lors du spectacle «Pied d'immeuble» de la compagnie Zanco. Le spectacle est donné aux habitants de la Coopérative Equilibre de la rue Soubeyran à Vieusseux. Magali Girardin

Tout public, ce spectacle de rue s’apprécie depuis sa fenêtre ou son balcon. Avec «Pied d’immeuble», la compagnie genevoise Zanco propose un show d’une trentaine de minutes résolument Covid-compatible. Empreinte de poésie et de fantastique, évoluant entre masques, danse, musique et marionnettes à taille humaine, la nouvelle création de la troupe basée à Vernier se déroule là où sont les gens: chez eux. Ou, plutôt, en bas de chez eux. Samedi dernier, c’était dans le quartier de Vieusseux… sous la pluie. Applaudissements nourris malgré le mauvais temps. «Les spectateurs ont été émerveillés. Quelques-uns sont descendus et se sont installés sous un couvert pour nous voir jouer. Un moment magique», assure Yuval Dishon, le metteur en scène de cette fiction dans laquelle le rêve transcende le quotidien. Ce samedi, «Pied d’immeuble» se joue à Vernier, avant d’investir plus tard la Jonction, les Grottes et le quartier de la Concorde. À vos balcons…