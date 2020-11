Les miroirs en 3D sur la Toile – Zalando s’offre le génie zurichois de la cabine d’essayage virtuelle Le leader européen de la distribution de vêtements en ligne met la main sur Fision, une référence dans la numérisation corporelle. Philippe Rodrik

Après quelques premières expériences d’essayage virtuel en magasin, il s’agit maintenant d’utiliser la bonne app sur son smartphone pour ses achats sur la Toile. Getty Images

Le shopping en ligne? Les Suisses en raffolent! La valeur de leurs achats sur la Toile a augmenté de 8,4% l’an dernier, à plus de 10 milliards de francs. En cette année de pandémie, le succès du shopping online tend à se renforcer. Sa progression devrait se situer entre 22% et 30%, selon la dernière étude de la Haute École d’ingénierie du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et de Datatrans. Sur le Net, les Helvètes achètent de préférence des fringues, des billets d’avion ou de train. Hasard ou ironie du sort? Zalando trouve justement en Suisse un atout online crucial.