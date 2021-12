Cinéma – «Zahorí», voyage au cœur de la Patagonie Désormais installée à Genève, Marí Alessandrini a étudié le cinéma à la HEAD. Pascal Gavillet

«Zahorí» a été tourné loin de tout, dans la steppe de Patagonie. DR

C’est un projet surprenant. Un film tourné dans la steppe de Patagonie, au milieu de rien, avec une jeune fille qui s’affranchit de tous ses repères pour venir en aide à un vieil homme, un gaucho qui a perdu son cheval du nom de Zahorí. «Zahorí», c’est aussi le titre de ce premier film de Marí Alessandrini, ex-élève de la HEAD née en Argentine qui a finalement élu domicile à Genève. «J’ai grandi en Argentine, nous confiait-elle lors d’un entretien réalisé il y a quelques jours à Carouge. Jusqu’à l’âge de 26 ans, je voulais me dédier à la photo. Puis j’ai fait un peu de théâtre, et même du cirque. Mais une chute m’a fait changer d’avis. J’ai senti que je devais encore une fois évoluer. Et cette fois passerait par le cinéma. Ce qui m’a conduite à Genève, où j’ai appris qu’il y avait une bonne école. En plus, la ville n’est pas loin de la nature. Il me fallait juste passer l’examen de français pour être admise à la HEAD.»

Après ses études, Marí n’a pas pour autant choisi la facilité. Bien au contraire. Elle a opté pour l’un des pires tournages qui soient, puisque celui-ci comportait des animaux, des comédiens amateurs, des extérieurs loin de tout et des enfants. «Plus difficile, je ne sais pas si c’est possible, plaisante-t-elle. C’était de l’inconscience. J’avais surtout besoin d’une histoire qui me tienne à cœur. Alors, bien sûr, il y a eu des moments de découragement, j’ai même dû changer de producteurs en cours de route (ndla: la production implique quatre pays, la Suisse, la France, l’Argentine et le Chili). Mais on a aussi eu de la chance en terminant le tournage juste avant le Covid-19. Le virus s’est propagé lorsque nous étions au montage, à Lausanne.» Sans avoir vraiment de modèles, Marí Alessandrini avoue un faible pour le cinéma d’Abbas Kiarostami et d’Aki Kaurismäki. «Je m’inspire aussi de certains écrivains comme Juan Rulfo. De là vient mon goût du minimalisme et de l’épure. Mon cinéma a aussi des résonances musicales, par exemple avec Atahualpa Yupanqui. Et comme j’ai des origines italiennes et russes, tout se mélange. Le gros travail de préparation, là, ce furent les repérages. Après, le tournage a été très physique.» Quant à son prochain film, il pourrait se tourner au Tessin, près de Locarno. «Je vais régulièrement là-bas. Mais la production n’est même pas encore lancée, donc il est un peu tôt pour en parler.»

