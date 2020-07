Trois albums BD d’un coup – Zabus se joue tendrement de toutes les angoisses L’auteur belge multiplie des BD tirées de ses pièces de théâtre. C’est touchant et très réussi. David Moginier

Rempli de TOCs, Jean-Loup rentre chez lui en comptant DARGAUD

Il y a toujours de la tendresse dans les œuvres de Zabus. Cet ancien journaliste et philologue belge ne fait rien comme les autres. Il a d’abord bifurqué dans l’enseignement avant de se consacrer au théâtre et à la bande dessinée. Dans le premier art, il écrit et interprète des fables modernes qui abordent avec poésie et sensibilité des sujets douloureux. Dans le second, il scénarise des histoires pour enfants ou pour adultes avec ce léger décalage, cette vision onirique des angoisses du monde.