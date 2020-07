Guide culturel original – Yves Blanc ausculte le monde à travers un abécédaire Le créateur et producteur de l’émission culte «La Planète bleue» publie un pavé richement illustré, nourri des réflexions de son ovni radiophonique. Philippe Muri



Yves Blanc vu par Cosey. Une des nombreuses illustrations du «Petit Livre bleu». Cosey

Déconnectée de l’actualité, en prise directe avec l’environnement et la culture, «La Planète bleue» ressemble à un ovni radiophonique. Devenue culte, l’émission lancée par Yves Blanc en janvier 1995 balade depuis un quart de siècle ses auditeurs aux quatre coins du globe. Sélection musicale unique en son genre, contenu sonore à l’avenant, suggestif en diable. Les vibrations ancestrales des tam-tam y font bon ménage avec la science-fiction et les nouvelles technologies. «Un tour du jour en 80 mondes», comme le résume son créateur, collaborateur permanent de la revue «Science et Avenir» pendant quinze ans.