Yverdon-Servette samedi à 18 h – Les premiers doutes que René Weiler doit chasser Le parcours européen de Servette a permis de faire oublier certaines interrogations sur les débuts du nouvel entraîneur. Contre Yverdon, il faudra peaufiner le style et faire des points. Valentin Schnorhk

René Weiler se pince les lèvres: sa gestion du début de saison servettien peut être questionnée. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Parce qu’il a été l’homme qui a guidé et accompagné Servette vers son plus grand exploit européen depuis belle lurette, René Weiler a connu un début de mandat en grenat des plus confortables. C’était le sens du moment: surfer sur la vague de l’irrationnel qui s’est formée à Genk au début du mois, pour rêver que ce Servette-là pourrait reproduire pareille sensation contre les Rangers. Il s’en est fallu de peu, et c’est aussi à mettre au crédit de l’entraîneur zurichois.