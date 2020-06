Nature au cœur de la cité thermale – Yverdon cultive son parcours «Biodivercity» Le Service des travaux et de l’environnement remet au goût du jour sa signalétique permettant la sensibilisation à la biodiversité et à la nature en ville. Antoine Hürlimann

Des explications permettant de sensibiliser petits et grands à la nature en ville et aux mesures d’entretien du Service des travaux et de l’environnement sont disponibles à chaque point d’intérêt. Ville d’Yverdon-les-Bains

Lauréate du prix vaudois de la biodiversité en 2010, la Ville d’Yverdon-les-Bains ne s’est pas s’endormie sur ses lauriers. Pour inviter la population à (re)découvrir la richesse des espaces verts situés au cœur de la cité, le Service des travaux et de l’environnement remet au goût du jour sa signalétique «Biodivercity», circuit didactique aux thématiques environnementales qui «a pour but d’observer les points d’intérêt et de se rapprocher au plus près de la biodiversité urbaine», expliquent les autorités dans un communiqué.

À l’heure où la préservation de la biodiversité fait partie des enjeux environnementaux majeurs des prochaines décennies, prendre conscience qu’une nature riche et diversifiée se cache à quelques pas de chez soi est primordial, estime la Municipalité. «La situation géographique exceptionnelle d’Yverdon-les-Bains, traversée par cinq cours d’eau et située entre deux réserves d’importance nationale, lui confère une responsabilité importante à ce niveau», poursuit-elle.

Au fil de son parcours qui met en valeur les pieds d’arbres, les îlots routiers végétalisés ou encore les prairies et talus fleuris, la cité thermale détaille par exemple que si certains espaces verts peu fréquentés ne sont plus fauchés, c’est pour permettre à la faune et à la flore locales de s’y développer: «Une communication a été nécessaire afin d’expliquer à la population que ces zones n’étaient pas simplement laissées à l’abandon et que la gestion différenciée permettait de faire émerger, en pleine ville, des zones riches et cruciales pour la préservation de la biodiversité.»

Plus de points d’intérêt

En dix ans, les mesures prises par les autorités en faveur de la nature en ville se sont étendues et les points d’intérêt se sont multipliés. C’est pourquoi la signalétique, qui sera installée dans les prochains jours, est actualisée, annoncent-elles. Des plans de situation seront disponibles dans les différents services de la Ville, ainsi qu’à l’Office du tourisme.