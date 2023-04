Coupe suisse de pétanque – Yverdon a célébré 70 ans de boules et cochonnet La 4e édition de la compétition marquait le septantième anniversaire de Swiss Pétanque, ce week-end, sur les terrains de «L’Yverdonnoise». Guillaume Massonnet

Quelque 650 licenciés ont rivalisé de concentration pour espérer remporter la Coupe de Suisse, cette fin de semaine à Yverdon. Chantal Dervey

On était loin des clichés réducteurs qui collent aux basques de la pétanque, cette fin de semaine, sous le soleil des terrains «Entre Thièle et Mujon» du club de pétanque «L’Yverdonnoise». «C’est une activité ludique ouverte à toutes et tous, peu chère et très facilement praticable», commentait Jean-Denis Willemin, président de Swiss Pétanque pendant que les meilleurs boulistes helvétiques se confrontaient lors de la 4e édition de la Coupe de Suisse. Une compétition bien loin de l’image d’une partie de boules dans une main et pastis dans l’autre, sous les platanes du sud de la France.