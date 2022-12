Espace – Yusaku Maezawa dévoile son équipe pour son voyage autour de la Lune Huit personnes, dont le DJ Steve Aoki, vont accompagner le milliardaire japonais Yusaku Maezawa dans son voyage autour de la Lune, prévu pour 2023.

Yusaku Maezawa s’était rendu l’année dernière à bord de la Station spatiale internationale à bord d’une fusée russe Soyouz. AFP

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a donné jeudi la liste des huit personnes qui l’accompagneront en 2023 lors d’un voyage spatial autour de la Lune à bord d’une fusée SpaceX encore en développement. La mission, baptisée «dearMoon» («chère Lune», en français), a été annoncée en 2018. Yusaku Maezawa avait initialement annoncé vouloir inviter six à huit artistes, avant d’ouvrir les places à des candidatures en ligne.

Les huit élus sont le DJ et producteur américain Steve Aoki, le youtubeur américain Tim Dodd, l’artiste tchèque Yemi A.D., la photographe irlandaise Rhiannon Adam, le photographe britannique Karim Iliya, le documentariste américain Brendan Hall, l’acteur indien Dev Joshi et le chanteur sud-coréen TOP. Il a aussi nommé deux remplaçants: la snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu.

«Responsabilité»

«J’espère que chacun réalisera la responsabilité qui accompagne le fait de quitter la Terre, voyager jusqu’à la Lune et en revenir», a expliqué Yusaku Maezawa dans une vidéo brièvement publiée sur YouTube avant d’être rendue privée. «Ils bénéficieront beaucoup de cette expérience et j’espère qu’ils utiliseront cela pour apporter à la planète, à l’humanité.»

Selon le site de la mission, le voyage durerait six jours, sans atterrir sur la Lune. La fusée SpaceX devant être utilisée pour cette mission, Starship, sera la plus puissante jamais construite. Bien qu’elle ait déjà mené avec succès des vols atmosphériques et ensuite réussi à atterrir, elle n’a pas encore accompli de vol orbital d’essai. Son patron, Elon Musk a promis à plusieurs reprises que ce serait le cas avant la fin 2022.

Yusaku Maezawa, richissime fondateur du plus gros site de vente en ligne de vêtements au Japon, s’était rendu l’année dernière à bord de la Station spatiale internationale à bord d’une fusée russe Soyouz, en échange selon les médias de 10 milliards de yens (68 millions de francs au taux de conversion actuel).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.