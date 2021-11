Critique de concert – Yseult, romantique jusqu’à l’orgasme sur la scène de l’Alhambra Mardi en ouverture des Créatives, la chanteuse française a dévoilé autant de virtuosité vocale que de charisme et – surprise - d’humour aussi. Une icône est née. Fabrice Gottraux

Yseult pose à la manière d’une Vénus antique. La chanteuse française, très à cheval sur les questions de droits à l’image, a refusé toute prise de vue officielle durant son concert à Genève. THIBAULT THEODORE

Elle arrive pieds nus sur la scène, glisse dans une robe blanche évoquant l’histoire créole aussi bien que les Walkyries. Sur sa droite, elle dépasse le grand piano de récital, classicisme de variété à consonance blues. Ce sera son seul accompagnement. Enfin, elle s’immobilise, droite face à la foule. Qui applaudit si fort, et si longtemps, qu’un premier frisson, déjà, traverse l’Alhambra.

Aux premiers instants de l’apparition, un sentiment contagieux s’installe: Yseult, forte de voix comme de caractère, Yseult avec son corps «plus size» dont elle laisse affleurer une sensualité à fleur de peau, Yseult et son bagou de gamine se riant d’être une reine, enfin Yseult et sa musique à la croisée de la soul, du gospel, de la chanson française, charriant encore une idée plus lointaine mais bien présente de l’Afrique, tout cela ensemble compose une figure iconique en trois minutes à peine.

«N’hésitez pas à vous passer des kleenex. Mais pas pour vous masturber!» Yseult, sur la scène de l’Alhambra

On la connaissait sur vidéo, à la télé, sur les réseaux sociaux, pour les publicités cosmétiques, les magazines ultratendance, les vacheries people, tout le grand cirque d’une renommée express. Une fois les portes de l’Alhambra passées, mardi 16 novembre en ouverture des 17es Créatives, le grand chambard s’est évaporé. En vrai, en chair et en os, Yseult navigue à présent dans un monde autrement plus touchant, et vibrant.

«N’hésitez pas à vous passer des kleenex. Mais pas pour vous masturber!» Yseult aime la romance. Yseult aime le sexe aussi. Entre les deux, c’est un grand éclat de rire à vous bouffer toute l’assistance, conclu par une vocalise de cathédrale qui virevolte en explosant sous la voûte de la vénérable salle.

De la tristesse et du sexe

À la virtuosité vocale, au charisme de feu, aux textes sabrés dans un océan de sentiments torturés, la jeune artiste ajoute, c’est une surprise pour qui ne l’avait jamais vue en concert, un humour joyeusement foutraque, qui vous détend l’atmosphère en moins de deux, relevant plus encore son jeu de tragédienne.

Elle s’en excuserait presque. «Mes chansons sont tristes.» Et on n’en finit plus de pleurer. Alors elle rit. Et le public l’aime encore plus. Parce qu’on l’a écoutée mille fois avant de venir. Parce que ses paroles ont l’avantage d’une écriture nette et claire, très classique dans son choix lexical, très simple aussi. Ainsi des titres «Rouge», «Noir», et «Corps» bien sûr, qu’elle entonne a cappella. Suit une improvisation, un feu d’artifice de soul, Yseult lâchant une chanson comme on prie la clémence des cieux, Yseult foudroyant l’assistance encore de son regard gourmand, tête en avant, en quête de plaisir.

«Tout le monde sait que je suis célibataire! Que je suis chaude de la chatte!» Yseult, en concert à l’Alhambra

Elle fait durer, encore et encore. Elle en jette pour la galerie, elle s’amuse. «Tout le monde sait que je suis célibataire! Que je suis chaude de la chatte!» Yseult exulte, et la foule avec elle. «Je vous vois! Vous êtes trop sales!» Yseult exhorte, et les Parques et les Muses, et son pianiste Kenzo Zarzulo, s’échinant comme un beau diable à suivre sa déesse. «Va les chercher!» elle lui dit. «Va les chercher!» en parlant du public. Qui n’attend que ça. Du plaisir, encore du plaisir…

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.