Portrait – Youri Ortelli, de l’impro au skate et du skate au rap En attendant de fouler à nouveau des scènes d’impro, ce Genevois bourré de talent vient de sortir un album, «Le Cadre». Rencontre avec un artiste qui ne rentre dans aucun cadre, justement. Pascal Gavillet

Youri Ortelli, improvisateur et rappeur genevois, vient de sortir un album de rap, «Le cadre». Laurent Guiraud

Impro, rap et skate. Trois domaines différents mais pas forcément antinomiques. Youri Ortelli en est la preuve incarnée. Et pratique les trois. Avec passion, détermination et joie. À Genève, il est même le seul, à notre connaissance, à œuvrer de concert dans ces disciplines. «Ce qui est venu en premier, c’est l’impro, bien sûr, nous raconte-t-il après avoir répondu à notre invitation, non sans se définir comme un «moulin à paroles». Le rap, à la base, n’est pas une musique qui m’attire. Je serais plus rock, blues, mambo. D’ailleurs, ce sont des influences qu’on retrouve dans mes morceaux. En plus, je ne peux pas dire que je m’identifie à la culture rap non plus. Je ne reproduis d’ailleurs pas tous leurs codes.» Et pourtant, il rape sacrément bien. Pour vous en rendre compte, allez voir un de ses clips (chaîne YouTube: «Ô Débit»).