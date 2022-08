Football – Young Boys ramène Servette à sa réalité Dimanche, les Grenat ont encaissé un sec 3-0 au Wankdorf, laissant YB prendre seul la tête de la Super League. Valentin Schnorhk Berne

Fabian Rieder a placé Young Boys en position idéale en ouvrant le score à la 29e minute. keystone-sda.ch

Cela fait déjà près de dix-neuf ans que Servette attend d’être leader au terme d’une journée de Super League, alors il saura patienter encore un peu. Il n’y aura pas lieu de lui en tenir rigueur: cette première défaite de la saison est survenue au Wankdorf, sur la pelouse d’un Young Boys, lui qui est un prétendant assumé au titre. Cette victoire 3-0 contre un adversaire qui avait bien commencé sa saison est aussi une manière de passer un message: les Bernois sont désormais seuls en tête du championnat.

Pourtant, Servette a le droit d’avoir quelques regrets. Parce qu’il a mal joué les coups qu’il entendait spécifiquement exploiter: celles où il y a eu une récupération médiane, avec la possibilité de se projeter. Et puisqu’YB s’est autorisé quelques approximations (des passes manquées en défense, notamment), il y en a eu. A l’image de cette opportunité en or pour Timothé Cognat, servi sur un centre en retrait par Miroslav Stevanovic, mais la frappe du Français était trop molle et qui plus est contrée par le premier défenseur qui s’y est opposé (31e).

L’ouverture du score signée Rieder

Le moment aurait été idéal. Parce que Young Boys venait d’ouvrir le score, après un ballon perdu beaucoup trop naïvement par Moussa Diallo, face à la pression venue de loin de Sierro puis Nsame. L’attaquant camerounais servait alors parfaitement Fabian Rieder. L’occasion pour le talentueux milieu bernois de 20 ans de montrer qu’il est de plus en plus capable de faire gonfler ses statistiques. Jérémy Frick n’y pouvait en tout cas rien sur sa frappe (29e).

Tout est devenu alors un peu plus difficile pour les Grenat. Malgré l’une ou l’autre situation qu’il y avait à exploiter (le centre de Fofana que Pflücke n’est pas parvenu à reprendre à la 55e, le poteau d’Antunes à la 75e, juste avant la volée de Pflücke stoppée par Von Ballmoos), il fallait surtout trouver les moyens de respirer face à un YB hyper pressant.

La hiérarchie du foot suisse respectée

Et à force de multiplier les séquences dans le camp genevois, la formation de Raphael Wicky a pu inscrire le 2-0 à l’heure de jeu. Rieder - encore lui - décalait Lefort, qui centrait au deuxième poteau pour Meschack Elia. La reprise de la tête du Congolais était légèrement déviée par Rouiller, laissant Frick impassible. Le portier servettien n’était pas plus responsable sur la frappe des vingt mètres de Cedric Itten, qui a frappé son poteau avant de rentrer, pour le troisième. Un score lourd, comme pour faire état de ce qu’est la hiérarchie du football suisse.



Young Boys - Servette 3-0 (1-0) Afficher plus Wankdorf, 26’212 spectateurs. Arbitre: M. San. Buts: 29e Rieder 1-0. 60e Elia 2-0. 78e Itten 3-0. Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Zesiger, Lefort (79e Rüegg); Niasse (59e Lustenberger); Sierro (79e Ugrinic), Rieder, Moumi Ngamaleu (59e Rrudhani); Elia, Nsame (59e Itten).

Entraîneur: Raphael Wicky. Servette: Frick; Diallo (88e Magnin), Vouilloz, Rouiller (81e Kaloga), Séverin; Douline (66e Valls); Stevanovic, Rodelin (66e Antunes), Cognat, Pflücke; Fofana (66e Oberlin).

Entraîneur: Alain Geiger. Notes: Young Boys sans Benito, Fassnacht, Garcia et Lauper (blessés). Servette sans Bédia, Behrami, Cespedes, Clichy, Sawadogo (blessés) et Imeri (non-convoqué). Avertissements: 6e Zesiger. 10e Rouiller. 48e Moumi Ngamalaeu. 63e Blum.

