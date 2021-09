Avant de défier l’Atalanta – Young Boys, ou la nécessaire confrontation aux attentes Après leur victoire contre Manchester United, les Bernois sont attendus en Ligue des champions. Mercredi (18 h 45), sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, il y aura l’espoir de la confirmation. Valentin Schnorhk Bergame

Avec David Wagner, passé par Huddersfield et Schalke 04, à sa tête, Young Boys semble débrider. Mais encore faudra-t-il assumer ce nouveau statut contre l’Atalanta Bergame. KEYSTONE

Le sol peut craquer, même lorsqu’il est recouvert de synthétique. La Ligue des champions n’est vieille que d’une journée que Young Boys n’avance plus dans l’ombre. Sa victoire au Wankdorf contre Manchester United (2-1) en ouverture des poules il y a deux semaines a attiré l’attention, comme un pas d’éléphant sur un vieux parquet. Il y avait mieux pour rester discret, pour surprendre, même si les Mancuniens avaient passé une heure à dix. Toute l’Europe du football s’est retournée et plus personne n’est dupe: il va falloir se méfier des Bernois dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. À commencer par l’Atalanta Bergame, déjà sur ses gardes avant la rencontre de mercredi (18 h 45).