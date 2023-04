Football – Young Boys décroche son 16e titre de champion de Suisse Les Bernois ont battu Lucerne 5-1 dimanche dans le cadre de la 31e journée de Super League. Ils récupèrent un titre perdu la saison dernière. Yves Desplands

Les joueurs de YB peuvent célébrer, ils ont facilement battu Lucerne dimanche. keystone-sda.ch

Young Boys s’est imposé dimanche à domicile 5-1 (3-1) devant un public en folie. Il a donné une leçon à des Lucernois pourtant 3es du classement. Les Bernois décrochent ainsi le titre de champion de Suisse 2022-2023. Ils comptent 18 points d’avance sur le deuxième, Lugano, et il reste 15 points potentiels en jeu.

C’est le seizième trophée de champion remporté par Young Boys depuis sa création, en 1898. C’est surtout la réparation d’une incongruité, la saison dernière, avec la consécration du FC Zurich alors que les Bernois avaient remporté tous les titres de champion depuis 2018.

Domination sans partage

La domination des hommes de Raphaël Wicky a été totale cette saison. Leaders tout au long du championnat, si ce n’est durant une semaine derrière Saint-Gall, ils ont actuellement la meilleure défense de Super League, la meilleure attaque et n’ont perdu que trois rencontres en 31 journées.

Cette victoire est aussi celle de l’entraîneur valaisan, arrivé en début de saison en remplacement de l’Américain David Wagner. Raphaël Wicky a su redonner l’élan des saisons précédentes à une équipe pleines de talents. On en veut pour preuve le classement des buteurs et celui des passeurs de Super League, tous deux dominés par des Bernois. Cedric Itten (18 buts) et Jean-Pierre Nsamé (17) sont les meilleures gâchettes du pays alors que Ulisses Garcia et Cédric Itten mènent le classement des passeurs décisifs.

Une grosse fête en vue

Dimanche, YB a mis une demi-heure à concrétiser sa domination. Puis plus rien n’a arrêté les Bernois qui menaient déjà 3-1 à la pause. Ils ont eu le mérite de continuer à jouer et de mettre encore deux goals après le retour des vestiaires.

Avec ce titre fêté à domicile, les rues de la capitale fédérale promettent d’être animées dans la nuit de dimanche à lundi. Puis viendra alors le temps de préparer la dernière grosse échéance de la saison: la finale de la Coupe de Suisse, le 4 juin prochain, contre Lugano au Wankdorf. De quoi clore une saison parfaite à tous points de vue.



Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

