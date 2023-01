Hockey sur glace – Yohann Auvitu, des débuts dans la sobriété et la joie Le défenseur français, qui n’avait plus joué depuis près de deux mois, a apprécié son baptême du feu aux Vernets, vendredi face au LHC (4-2). Simon Meier

Yohann Auvitu a patiné durant un peu plus de 18 minutes, pour ses débuts avec les Aigles. Son impact est appelé à croître au fil du temps. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Joie et soulagement. Tels étaient les maîtres mots, vendredi soir aux Vernets dans le périmètre du vestiaire genevois, après le succès des Aigles sur le Lausanne HC (4-2). «On avait besoin d’une bonne victoire à trois points et, au-delà de la manière, on a su aller la chercher», se félicitait Yorick Treille, entraîneur assistant.

Parmi les visages détendus voire rigolards, surgit celui de Yohann Auvitu. Sevré de compétition depuis près de deux mois, après son départ de Neftekhimik Nizhnekamsk en Russie, le Français a vécu ses débuts sous le maillot de Ge/Servette. Un peu plus de 18 minutes de glace pour une prise de contact sans fioriture ni anicroche, couronnée d’une issue heureuse.

«Les premiers sentiments sont bons. Le fait d’arriver dans un collectif bien huilé, ça aide toujours.» Yohann Auvitu, défenseur de GE Servette

«Je suis content d’avoir passé ce premier match parce que ça faisait longtemps, dans la victoire et dans un derby, en plus, savourait ensuite le défenseur de 33 ans, aligné au côté de Simon Le Coultre. Les premiers sentiments sont bons, même si ce n’est jamais facile de s’intégrer dans une équipe en cours de saison. En l’occurrence, le fait d’arriver dans un collectif bien huilé, qui tourne, ça aide toujours.»

Yorick Treille, qui a joué avec Auvitu en équipe de France, accorde une mention très honnête à son compatriote: «Un premier match n’est jamais évident, d’autant que Yohann a été malade récemment. Il a bien trouvé ses marques. Ça reste un joueur d’expérience, qui a pas mal de sérénité dans son jeu. Il a amené de bonnes relances et s’est montré solide. Je le connais bien et je sais qu’il est capable de hausser son niveau pour aider l’équipe. J’ai hâte de voir la suite.»

«Super ambiance»

La suite, c’est samedi déjà à Berne, chez des Ours en plein boum. Yohann Auvitu, qui se réjouit de découvrir «le chaudron», a surtout été ravi de découvrir son nouveau public. «L’ambiance était super. Les supporters ont la réputation d’être très bons en Suisse, ceux de Genève en particulier», récite tout sourire celui qui, durant ses jeunes années au HC Mont-Blanc (2005-08), venait parfois aux Vernets en spectateur. «Du coup, c’est spécial de jouer ici.»

Niveau jeu, automatismes, il faudra évidemment un peu de temps: «Je connaissais la ligue suisse de réputation, mais je ne savais pas à quoi m’attendre - avant mon arrivée, je n’avais jamais vu un match. Maintenant, je sais, mais il me faudra encore quelques matches pour me mettre dans le rythme. Il n’y a plus qu’à continuer, si je puis dire.»



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.