Football – Yoan Severin prolonge à Servette: une récompense et des questions Le défenseur français a si bien remplacé Vincent Sasso pendant son absence qu'il a prolongé son contrat de deux ans. Au détriment de la relève genevoise? Florian Vaney

Yoan Severin (au tacle). Keystone

Yoan Severin est-il victime d'un biais? L'a-t-on trop vite et à tort associé à un défenseur modeste? Peut-être. Sans doute même. Le fait est qu'Alain Geiger a longtemps fait de lui exclusivement une solution de rechange dans le couloir gauche de la défense. Cette saison encore, à Zurich puis à Bâle pour ses deux premières titularisations de la saison. L'entraîneur grenat allait même jusqu'à reculer Gaël Ondoua du milieu du terrain dans l'axe lorsque Vincent Sasso s'est blessé, laissant Yoan Severin dans un couloir qui ne lui convenait visiblement que très moyennement. Avec, forcément, des résultats insatisfaisants pour lui à la clef.

Et puis, on a vu. Le Français a enfin été lancé à son poste de prédilection début décembre à Vaduz et là, en charnière centrale, comme par magie, il a pris une autre dimension. Indésirable l'été passé dans une équipe qui l'aurait volontiers laissé aller voir ailleurs, l'ancien de la Primavera de la Juventus est devenu indispensable. Certes troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, mais titulaire en l'absence d'un des cadors, comme c'est le cas depuis deux mois. Si bien que deux mois après être sorti du bois, Yoan Severin s'est vu offrir une prolongation de contrat de deux ans, jusqu'à l'été 2023. Une juste récompense pour un élément à l'attitude irréprochable.

Un poste bien fourni en Genevois prometteurs

Reste que cette prolongation d'entente ne va pas sans soulever une question. Si Servette propose aujourd'hui un contrat de deux ans à son numéro 3 en défense centrale, les grands perdants ne s'appellent-ils pas les jeunes Grenat issus de l'Académie? Ceux-là même que le SFC cherche à mettre en avant via leur projet actuel? Parce qu'avec Nicolas Vouilloz et Noah Henchoz, le poste est plutôt bien fourni en footballeurs prometteurs. Un secteur de jeu où les Genevois récupéreront également Mathis Magnin cet été, à la fin de son prêt à Chiasso.

«Faire progresser des jeunes venus d’ailleurs n’est pas contraire à notre éthique de travail.» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

Cette question exaspère un peu Alain Geiger. «Déjà parce que, vous êtes drôle, mais il faut bien bâtir un effectif. On a Kastriot Imeri, Boris Cespedes, Alexis Antunes, trois jeunes de chez nous, qui se trouvent souvent sur le terrain. Je ne crois pas qu'on puisse nous reprocher de ne pas lancer nos joueurs. Simplement, il faut se rendre compte qu'on estime à deux ans le temps pour qu'un de ces jeunes soient rompus à la Super League et à l'équipe A. On ne peut pas les envoyer sur le terrain n'importe quand n'importe comment.»

Et l'entraîneur valaisan de Servette de mettre les choses au clair. «Notre projet nous motive à donner leur chance aux éléments issus de l'Académie. Et je le répète, on le fait. Mais faire progresser des jeunes venus d'ailleurs n'est pas contraire à notre éthique de travail non plus. Prenez l'exemple de Timothé Cognat. Sa présence nous est devenue essentielle.»

À chacun sa forme physique du moment

Ce qui est certain, c'est que Yoan Severin, au rythme où les matches s'enchaînent, aura encore l'occasion de prouver que le club ne s'est pas trompé en lui accordant sa confiance. Tandis que les Grenat se rendent à Lucerne jeudi soir (coup d'envoi à 18h15) dans une forme physique toujours chancelante, la quarantaine de ce début d'année ayant laissé des traces. «Certains ont une autonomie de 30, 45 ou 60 minutes. D'autres sont en mesure de tenir un match complet», prévient Alain Geiger. À la Swissporarena comme tant de fois depuis que Servette a retrouvé l'élite, il faudra jongler pour s'imposer.