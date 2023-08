Les gens du voyage défraient régulièrement la chronique en France voisine, où de nouvelles installations illégales sont rapportées chaque mois. Genève n’échappe pas à cette problématique. Ce dimanche, une vingtaine de familles yéniches se sont établies sur un terrain à Thônex, avec la ferme intention d’y rester deux semaines.

Mais autorités locales NE L’ENTENDENT PAS DE CETTE OREILLE. ELLES crient à la prise d’otages car le lieu doit bientôt être utilisé pour proposer des activités aux jeunes du coin. Lundi en début de soirée, un accord a été trouvé in extremis entre la Commune et les gens du voyage: ils pourront rester.

L’affaire révèle un problème plus profond: si ces nomades se sont installés là, c’est parce qu’il n’existe aucune aire de passage pour les gens du voyage dans le canton. Un projet est bien à l’étude dans la commune d’Avully, mais il suscite une levée de boucliers. Pourtant, la Confédération reconnaît leur droit à disposer d’emplacements en suffisance à travers le pays.

Genève semble souffrir du syndrome not in my backyard, «pas dans mon jardin» en français: on veut bien accueillir les minorités, pourvu que ce soit loin de chez nous. Cela n’empêchera pas les Yéniches de s’installer temporairement au bout du lac, comme ils le font dans toute la Suisse. Alors, autant agir au plus vite pour accueillir dignement ces nomades.

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.