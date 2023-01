Carouge – Yeast, l’aventure culinaire réussie d’une équipe de passionnés Un décor de cantine, une épicerie toute en longueur, un accueil délicieux et un tableau noir où s’inscrivent les plats. Atypique et enthousiasmant! Alain Giroud

L’ équipe du Yeast (debout de gauche à droite) Paolo, Bérengère et Bertrand Lutaud (les patrons) et les cuisiniers: Fréddy Garanjoud (chef) et Ludovico Rolandi. LUCIEN FORTUNATI

Chez Yeast, ils sont quatre à nous cajoler. Bérengère et Bertrand Lutaud, les patrons et, côté cuisine, le chef Fréddy Garanjoud et son second Ludovico Rolandi. Les premiers ont œuvré à Crissier du temps de Philippe Rochat, Bertrand chef sommelier en collaboration avec Bérengère. Le chef de cuisine s’est offert, lui, un sacré parcours: Beau Rivage, Louis XV de Monaco supervisé par Alain Ducasse et Richemont au côté de Philippe Bourrel. Le quatuor se coupe en quatre pour faire plaisir à une clientèle plus convaincue par la qualité des produits et de la cuisine que par un cadre plutôt dépouillé. Elle est aussi éblouie par une cave somptueuse qui sort des chemins battus. Les découvertes sont innombrables, une raison de plus pour pointer souvent son nez…