Championnats suisses de curling – Yannick Schwaller s’éclate au pays des Welches! Le Soleurois, nouveau skip du CC 3 Chêne Genève, ne regrette pas son choix. Avec ses anciens rivaux, devenus ses amis, il s’est qualifié pour les play-off, ce vendredi à Sous-Moulin. Pascal Bornand

Yannick Schwaller, un stratège qui compte sur sa nouvelle équipe pour atteindre d’autres sommets. BASTIEN GALLAY

Il a été durant des années, à travers le prisme d’une rivalité exacerbée, un personnage faussement revêche. Sur la glace, Yannick Schwaller, le skip de Bern Zähringer, renvoyait l’image d’un curleur glaçant. De fait, le meilleur ennemi du Team de Cruz n’était autre qu’un compétiteur acharné. Aujourd’hui, il l’est peut-être encore plus et, sous le maillot du CC 3 Chêne Genève, qu’il porte depuis le printemps dernier, on le découvre tel qu’il est vraiment: un homme affable, un leader partageux et un grand stratège.