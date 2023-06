Prophète en son pays – Yannick Noah: «La politique, c’est trop compliqué pour moi» Star de la raquette puis du micro, le Franco-Camerounais de 63 ans évoque son rôle de chef de village au Cameroun, en connexion totale avec ses racines et ses ancêtres. Simon Meier

Yannick Noah communie avec le public de Roland-Garros à l’occasion du 40 e anniversaire de sa victoire à Paris. AFP/EMMANUELDUNAND

Entre deux concerts et le vibrant hommage qui vient de lui être rendu pour le 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros, Yannick Noah a pris le temps d’effectuer un saut de puce, le 9 juin à Vevey. Le temps de parrainer le gala «L’Art pour l’Eau», mis sur pied par l’association What Water afin de financer l’accès à l’or bleu à des communautés camerounaises. Sur la terrasse de l’Hôtel des Trois Couronnes, le charismatique sexagénaire évoque ses différentes vies, son rôle d’ambassadeur Black et son action sur les terres de son enfance.