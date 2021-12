Abo Homme de l’année – Yann Sommer, Suisse de l’année 2021 Celui qui défend les buts de la Nati est pour «Le Matin Dimanche» l’homme de l’année 2021. Pour ses exploits avec son équipe, mais surtout pour sa manière de réconcilier un pays.

Nils Grubba

Christophe Passer, Renaud Tschoumy, Rebecca Garcia

Pour l’interview, sur l’écran vidéo, il apparaît sur son canapé. C’est étrange, un gardien sur canapé. Il a forcément l’air un peu mou mais sur ressorts, en attente de repartir à l’entraînement ou au match. Le mur derrière lui est blanc, avec des photographies d’acteurs célèbres dans de petits cadres: Steve McQueen à moto, Roger Moore en Bond, une brune façon Sophia Loren. «On a mis ça en attendant autre chose», sourit-il. Il porte un polo noir, le canapé est dans les gris, on ne verra pas grand-chose de plus de chez lui, là-bas à Düsseldorf, à une petite demi-heure de Mönchengladbach. Y aller pour le rencontrer, dans cette plaine de la Rhénanie, haut lieu de la mode allemande ou de la chimie, était (re)devenu en cette fin d’année impossible avec la pandémie. Il y a acheté une maison pour sa famille, son épouse Alina et leurs deux filles. Mila a un peu plus de 2 ans, maintenant. Et Nayla est née durant l’Euro, juste après le match contre l’Italie.