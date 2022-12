Qatar 2022 – Yann Sommer: «Je ne vais pas bien» À l’interview, le gardien suisse a expliqué sa déception après le 1-6 contre le Portugal. Shaqiri et Zakaria sont aussi très déçus.

Yann Sommer a passé une mauvaise soirée conte le Portugal. AFP

Ils n’étaient pas nombreux les Suisses à se présenter à l’interview sur l’antenne de la RTS après la défaite. Le premier à venir donner son sentiment a été Xherdan Shaqiri: «Je tiens à présenter mes excuses, ce n’est pas la vraie équipe de Suisse que vous avez vu ce soir. Certes, les changements faits par le coach nous ont surpris, mais on doit les accepter, ce sont les choix de l’entraîneur.»

Denis Zakaria a ensuite parlé de sa «grosse déception». Ajoutant: «On n’a pas été à la hauteur, je suis très déçu. On a essayé de changer de système et ça n’a pas marché. Mais il est difficile d’analyser à chaud. À la mi-temps, menés 0-2, on ne voulait pas lâcher. Mais à 0-3 c’est devenu plus compliqué».

Yann Sommer, très déçu lui aussi, a dit: «je ne vais pas bien. Je suis très déçu, on n’a pas fait une belle performance, l’équipe et moi. On avait un adversaire avec beaucoup de qualités et on n’a pas été très précis en première mi-temps. On a donné beaucoup d’occasions et beaucoup de buts à l’adversaire. Ce n’était pas une belle soirée pour moi. Peut-être que je pouvais mieux faire, il faudra analyser tout ça».



YDE

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.