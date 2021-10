L’Équipe suisse à Genève – Yann Sommer fait fondre les cœurs genevois Les joueurs de l’équipe nationale se sont entraînés en public, dimanche matin, au stade de Florimont. Le gardien était la star du jour. Léa Frischknecht

Très sollicité, le gardien Yann Sommer a enchaîné selfies et autographes après son entraînement au Stade de Florimont. LAURENT GUIRAUD

Il y a un homme qui peut créer l’euphorie même les jours de grasse matinée dominicale: Yann Sommer. Le gardien de l’équipe nationale suisse de football était de loin le plus attendu dimanche matin, au Stade de Florimont. Après des entraînements ouverts au public à Bâle, en septembre, et à Lausanne, plus tôt dans la semaine, l’équipe de Suisse a foulé la pelouse synthétique du stade lancéen. Pour l’immense plaisir des petits et grands.

Pas de Shaqiri

Le rendez-vous était donné à 11 h, certains sont arrivés à 9 h 30. Histoire d’être les mieux placés pour les autographes. C’est le cas d’Alessia, 14 ans. Ce qui l’a motivée à se lever ce matin? «Surtout Sommer… et Ruben Vargas», confie-t-elle dans un sourire. Depuis l’Euro de cet été, elle est une vraie fan de l’équipe.