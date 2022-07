Des retrouvailles à Nice? – Yann Sommer et Lucien Favre: l’union tiendrait de l’évidence Le gardien de l’équipe de Suisse est la priorité du Vaudois au poste de gardien de l’OGC Nice. Il correspond parfaitement aux attentes d’un entraîneur qu’il a déjà croisé par le passé. Valentin Schnorhk

Yann Sommer et Lucien Favre pourraient bientôt se retrouver sur la Côte d’Azur… AP

Dans le tourbillon de la vie, on a beau s’être trouvés, on finit parfois par se perdre de vue. Les intérêts de l’un divergent avec ceux de l’autre. Les chemins se séparent. Mais quand l’union s’explique par l’évidence dès le premier jour, les retrouvailles coulent de source. Entre Yann Sommer et Lucien Favre, il y aura peut-être bien une histoire à raconter sous l’air de Jeanne Moreau.