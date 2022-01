Football – Yann Sommer entre un peu plus dans l’histoire de la Bundesliga En arrêtant deux penaltys samedi dernier contre Leverkusen, le gardien du Borussia et de l’équipe de Suisse a réussi un rarissime exploit. André Boschetti

Les exploits de Yann Sommer contre le Bayer Leverkusen n’ont pas permis au Borussia Mönchengladbach de sauver un point samedi dernier. Avec ses deux penaltys arrêtés dans le même match, le gardien suisse entre dans l’histoire de la Bundesliga. AFP

Depuis samedi, Yann Sommer est entré un peu plus dans la légende de la Bundesliga. Un mois après avoir battu, avec 306 présences, le record de matches officiels joués par un footballeur étranger avec Borussia Mönchengladbach, le gardien de l’équipe de Suisse s’est à nouveau illustré en multipliant les exploits contre le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane. Pour mémoire, Le Matin Dimanche lui avait consacré un grand reportage en décembre dernier.

Malgré les deux penaltys détournés par le Bâlois - un exploit qu’aucun gardien de Bundesliga n’avait plus réussi depuis huit ans -, son équipe s’est toutefois inclinée 2-1 devant Leverkusen. Le mérite de Sommer est d’autant plus grand que les tentatives du Tchèque Patrick Schick (51e) et de son coéquipier Karem Demirbay (80e) étaient à la fois sèches et précises. Mais les réflexes stupéfiants du Bâlois lui ont permis de détourner d’abord sur son côté droit puis à gauche, les frappes des deux joueurs de Leverkusen.

Le natif de Morges a une nouvelle fois prouvé combien il était redoutable dans cet exercice. Chacun a encore en mémoire sa parade historique face à Kylian Mbappé lors du huitième de finale de l’Euro contre la France en juillet dernier. Tout comme l’exploit similaire qu’il avait réussi en novembre 2020 en détournant les deux tentatives de Sergio Ramos lors d’une fameuse rencontre Suisse – Espagne en Ligue des nations.

Face au Bayer Leverkusen, Yann Sommer ne s’est pas contenté de stopper des penaltys mais a aussi sauvé à plusieurs reprises son équipe. Notamment sur des frappes de Diaby (25e), de Bellarbi (79e) puis de Adli dans les arrêts de jeu. Une prestation XXL après celle réussie il y a une semaine contre le Bayern qui montre que Murat Yakin pourra compter avec un précieux atout lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

