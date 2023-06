Prix de l’humour 2023 – Yann Marguet, roi de l’humour La Société suisse des auteurs (SSA) a salué le vaudois pour son rayonnement. Et, côté relève, le Fribourgeois Jeremy Crausaz pour sa simplicité.

Pour sa carrière qui se joue, désormais, entre la Suisse et Paris, Yann Marguet reçoit le Prix SSA de l’humour 2023. Yvain Genevay/Tamedia

L’humoriste et chroniqueur radio franco-suisse Yann Marguet, âgé de 38 ans, a reçu le prix SSA de l’humour réservé aux auteurs confirmés qui ont joui d’un «rayonnement significatif» durant l’année écoulée. Le jury, composé notamment des directeurs de théâtres, metteurs en scène et journalistes culturels, a salué cet artiste qui, dès sa chronique «Les orties», a réussi à s’imposer sur la scène romande et à toucher toutes les générations. «À l’heure où le stand-up est roi, Yann Marguet a su creuser sa propre veine, avec une perspicacité et une acuité sans pareil posée sur le monde qui l’entoure», écrit le jury, qui félicite aussi «son goût assumé pour la langue française (ou romande), qu’il triture ou rehausse avec sa gouaille unique et un argot richement cultivé».

Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann Marguet s’était lancé, quelques mois avant la pandémie, dans la création de son premier spectacle, «Exister, définition». Avec le ton qui est le sien, celui de l’absurde et du pathétique émouvant, l’humoriste s’attelait à comprendre le sens de la vie. Après une tournée triomphale en Suisse romande avec plus de 75 représentations affichant complet, il a fait le pas et a rejoint Paris, où il se produit trois fois par semaine depuis le début de l’année.

À la radio, en plus de Couleur 3, il tient une chronique hebdomadaire sur France Inter, dans l’émission «Zoom Zoom Zen». Et à la télévision, on le retrouve encore régulièrement dans l’émission «52 minutes», ou dans la web-série humoristique «Bon ben voilà».

Avec ce prix, Yann Marguet rejoint la cour des grands noms de l’humour romand. Au palmarès de la récompense, lancée en 2011, figurent entre autres Yann Lambiel, Brigitte Rosset, Joseph Gorgoni ou, plus récemment, Nathanaël Rochat, Blaise Bersinger et Thomas Wiesel. Marina Rollman était la lauréate 2022.

Jeremy Crausaz, nouveau talent

Avec Yann Maret, originaire de Sainte-Croix, c’est le balcon du Jura qui est mis à l’honneur. Du côté de la relève, le jury a tourné son regard vers la Broye fribourgeoise. Le Prix Nouveau talent humour – destiné, depuis 2019, à des humoristes émergents – a été attribué à Jeremy Crausaz.

Le comique Jeremy Crausaz, habitant de Villeneuve, dans la Broye fribourgeoise, est primé par la SSA dans la catégorie de la relève. Jean-Paul Guinnard/24HEURES

Depuis 2017 où il obtenait le prix du Swiss Comedy Talent, le natif de Villeneuve (FR) a arpenté les planches pour apprendre au quotidien les ficelles du métier d’humoriste, de la Broye à Paris. En 2022, il a lancé son deuxième one man show, «En mieux». Et l’an dernier, il a également diffusé son humour sur les ondes, entre autres sur Radio Fribourg et Couleur 3.

Le jury a apprécié «la simplicité et la sincérité» de cet acharné au travail, une sincérité qu’il déploie sur scène dans un spectacle qui fait visiter à son public sa maison familiale. Il succède aux précédents lauréats que sont Simon Romang (2019), Thibaud Agoston (2020), Capucine Lhemanne et Bruno Peki (2021), ainsi que Nadim Kayne (2022).

Ces récompenses sont dotées chacune de 10’000 francs. Le jury était composé de cinq experts – Gérald Cordonier (chef de la rubrique Culture & Magazine à «24 heures»), Marielle Friedli (programmatrice de Hameau-z-Arts à Payerne), Nathalie Schnegg, (codirectrice du Casino Théâtre au Locle), Emilie Chapelle (codirectrice du Caustic Comedy Club à Genève) et Gaspard Boesch (auteur et metteur en scène à Genève). La proclamation officielle aura lieu le samedi 24 juin au Théâtre Boulimie à Lausanne. ATS/GCO

ATS

