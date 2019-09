Yann Courtiau quitte la libraire du Rameau d'Or

Pour les clients du Rameau d’Or, il reste ce passionné aux conseils éclairés. Après neuf ans à la tête de la fameuse librairie du boulevard Georges-Favon, Yann Courtiau rend son tablier. Élise Pernet, nouveau pilier de la maison depuis trois ans, reprendra les rênes du magasin, en attendant qu’un ou une autre libraire soit engagé.

Lorsqu’en 2012 Yann Courtiau reprend la gestion du Rameau d’Or, son ancien patron, Vladimir Dimitrijevic, également fondateur de L’Âge d’Homme à Lausanne, vient de décéder. Sa fille, Andonia Dimitrijevic, hérite de la maison d’édition et du magasin. Les comptes du Rameau d’Or sont dans le rouge, la faillite menace. Il faudra alors toute l’ingéniosité ainsi que le dévouement de Yann Courtiau et son équipe pour remonter la pente. Sept ans plus tard, le chiffre d’affaires initial a été multiplié par cinq. «La librairie va bien, même si ce type de commerce reste difficile, résume Yann Courtiau. Mais il est temps pour moi de trouver un emploi un peu mieux rémunéré. J’ai eu un enfant. Et j’ai bientôt 50 ans.»

Fera-t-il archiviste, bibliothécaire? Une nouvelle fois libraire? «Je n’ai pas de diplôme.» Mais de l’expérience! «Avec le Rameau d’Or, il a fallu se débrouiller seul, sans argent. Ça a été dur, je ne comptais plus les heures supplémentaires. Je suis désormais d’une totale zénitude», déclare non sans ironie celui qui est aussi DJ depuis trente ans et auteur.