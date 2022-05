La sélection suisse annoncée – Yakin retient Bottani, en attendant Amdouni Le meneur de jeu de Lugano est la seule nouveauté de la sélection suisse pour la Ligue des nations. Mais Zeki Amdouni rejoindra l’équipe en fin de stage. Valentin Schnorhk - Zurich

Murat Yakin a retenu 26 joueurs en vue des quatre rendez-vous de l’équipe de Suisse. Keystone-ATS

Murat Yakin sait contenter tout le monde. À chaque région son moment: ce mardi, à Zurich, c’était le tour du Tessin. À 31 ans, Mattia Bottani, l’enfant d’un canton, a été retenu en équipe de Suisse pour la première fois de sa carrière.

Le meneur de jeu de Lugano sera du groupe en vue des quatre matches de Ligue des nations à venir début juin: en République tchèque (le 2), au Portugal (le 5), avant les deux rendez-vous de Genève contre l’Espagne (le 9) et le Portugal (le 12).

Le Genevois Zeki Amdouni a inscrit 12 buts en Super League avec le Lausanne-Sport. Lafargue

«Nous avons eu une bonne discussion, et nous avions l’avantage que nous parlons les deux bien le turc», a souri Yakin. Lequel n’a pas caché son intention de s’assurer que l’ancien joueur d’Étoile Carouge et Stade-Lausanne ne puisse plus jouer pour une autre sélection: «Mais ce sont assurément ses qualités qui priment et justifient cette convocation.»

D’autres internationaux M21, à l’instar de Leonidas Stergiou, voire Kastriot Imeri, pourraient également accompagner Amdouni en fin de rassemblement.

Parce que la Suisse a un programme chargé, avec quatre matches prévus en dix jours. Ce sont pour l’instant 26 joueurs qui ont été retenus, dont Kevin Mbabu et Jordan Lotomba. Andi Zeqiri est lui laissé de côté, alors que Denis Zakaria est blessé. Mais le public romand ne sera donc pas en reste.

