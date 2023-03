Football – Yakin: «Le flanc gauche a bien fonctionné» Après la large victoire 5-0 face à la Biélorussie, le sélectionneur de l’équipe de Suisse livre son analyse. Daniel Visentini Novi Sad

La Suisse repart ce dimanche de Novi Sad avec une victoire 5-0 face à une faible Biélorussie. Cap sur Genève, où elle défie Israël mardi soir. AFP

Une large victoire, c’est toujours bon à prendre. Surtout après une large défaite, celle du Qatar face au Portugal? Oui, bien sûr. La Suisse a facilement pris la mesure de la Biélorussie et Murat Yakin pouvait s’en féliciter, même si l’adversaire n’était pas de nature à poser des problèmes.

«Oui, enfin, il y a eu cette frayeur dès le début, avec la latte des Biélorusses, expliquait-il. Mais nous avons ensuite parfaitement réagi, rapidement. Et les buts sont tombés.»

Les trois premiers buts, c’est le hat-trick parfait de Renato Steffen. Mais les trois fois, c’est depuis la gauche que la Suisse s’est développée. «Oui, les choses se sont bien passées sur ce côté, relevait Yakin. Sur la droite, c’était plus compliqué. Freuler n’avait plus vraiment l’habitude de ce positionnement. Mais cela n’a pas empêché Steffen de rentrer à l’intérieur et de marquer trois buts. Comme quoi…»

Avec Denis Zakaria comme No 6, Yakin a aussi pu donner du temps de jeu à un joueur qui en a besoin. «Je voulais avoir deux milieux plus haut, face à une défense regroupée, c’était Xhaka et Freuler. Denis, lui, a tout le dynamisme pour évoluer là et je suis content de sa performance. Il lui manque sans doute un peu de rythme, mais ce genre de match me permet de lui donner des minutes qui sont précieuses. Pour lui, pour nous aussi, donc.»

Pour le choix d’Itten devant, qui est passé devant Amdouni et Okafor alors qu’il était de piquet au moment de la liste des sélectionnés (il a été appelé après la blessure de Zeqiri), Yakin s’explique aussi. «Il est un homme de surface, il est grand, cela pouvait aider, dit le sélectionneur. Okafor a un profil qui cherche plus la profondeur et face à une défense regroupée, il n’y en a pas beaucoup. Quant à Amdouni, il a la capacité à jouer sur un côté et il l’a très bien fait, notamment en marquant un but et en étant proche d’en inscrire un deuxième.»

La Suisse va voler ce dimanche vers Genève, où elle jouera contre Israël mardi soir. «Ce sera autre chose que la Biélorussie, nous en sommes déjà conscients, lance Yakin. Mais nous avons beaucoup de qualité et nous sommes les favoris de ce groupe.»

