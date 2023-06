Qualifications pour l’Euro 2024 – Yakin: «La Suisse a manqué de profondeur après la pause» Le sélectionneur revient sur la chiche victoire face à Andorre (2-1). Il attend autre chose contre la Roumanie lundi soir à Lucerne. Daniel Visentini Andorre

La Suisse ne s’est imposée que 2-1 face aux amateurs d’Andorre. Mais Murat Yakin a gardé le sourire. AFP

Murat Yakin, la Suisse est-elle tombée dans la facilité à Andorre, après avoir mené 2-0 dès la 32e minute de jeu?

Nous savions à quoi nous attendre, avec un adversaire organisé défensivement. Cela a demandé de la patience, il fallait passer par les côtés et c’est finalement ce qui a bien fonctionné deux fois. On aurait sans doute pu marquer un troisième but avant la pause, je pense à cette tête de Granit Xhaka. Après, en seconde période, il nous a manqué de la profondeur, oui. Ce n’était pas optimal. Mais nous n’avons finalement concédé qu’une seule chance: le but d’Andorre. Sur une balle arrêtée où, c’est vrai, nous devons mieux défendre.

Quel est votre sentiment après ce match et cette courte victoire 2-1 face à Andorre?

Cela nous rappelle qu’il faut mettre donner de la vitesse au ballon, qu’il faut rester concentré. Nous avions marqué pas mal de buts lors des deux premiers matches de ces éliminatoires pour l’Euro. Avec un peu plus de réussite, la tête de Xhaka, donc, la grande chance de Renato Steffen, nous aurions pu marquer plus de buts. Mais nous étions trop statiques en deuxième mi-temps. J’aurais aimé que ceux qui sont rentrés devant apportent plus de fraîcheur. Cela dit, nous étions concentrés et disciplinés, jusqu’au bout, pour éviter d’offrir des ballons de contre aux Andorrans.

Lundi, c’est la Roumanie…

Oui, ce sera un autre match. Notamment sur l’aspect défensif. Nous avons déjà montré ce que nous savions faire. Il y a des choses à améliorer, c’est clair. Mais nous serons prêts.

