Football – Yakin choisit Kobel et aligne Seferovic contre le Portugal C’est le portier de Dortmund qui a été titularisé à la place de Yann Sommer pour garder les cages de l’équipe de Suisse dimanche (20h45) à Lisbonne. L’attaquant lucernois est quant à lui préféré à Embolo. Valentin Schnorhk Lisbonne

Haris Seferovic va être titularisé à la pointe de l’attaque à Lisbonne dimanche. keystone-sda.ch

Murat Yakin l’avait annoncé en conférence de presse de veille de match: Yann Sommer serait laissé au repos pour affronter le Portugal ce dimanche (20h45). Demeurait une question: qui de Gregor Kobel ou de Jonas Omlin garderait les cages de l’équipe de Suisse à Lisbonne? C’est le premier qui a été choisi par le sélectionneur. Le portier du Borussia Dortmund avait déjà été aligné en mars contre le Kosovo, et pourrait s’affirmer comme le véritable numéro deux dans la hiérarchie.

L’autre grosse surprise du onze est la titularisation de Haris Seferovic. L’attaquant de Benfica est pourtant à court de rythme: il n’a joué que 60 minutes en championnat depuis son retour de blessure en avril. Il y aura là une certaine pression pour le Lucernois, qui prend ainsi la place de Breel Embolo, lequel est laissé sur le banc.

Le reste du onze aligné par Yakin est plus conforme à ce qui avait été laissé supposer lors de l’entraînement d’avant-match samedi. Ainsi, en plus de Kobel et Seferovic, quatre autres changements sont à signaler par rapport à la défaite 2-1 en Tchéquie jeudi, dans un système en 4-2-3-1 plus conforme aux habitudes que le 4-4-2 d’il y a trois jours.

Kevin Mbabu a cette fois été préféré à Silvan Widmer sur le flanc droit de la défense. Le Genevois aura ainsi pour tâche de donner une meilleure image que son concurrent direct à Prague. Autres changements: Fabian Frei accompagnera Fabian Schär en défense centrale, puisque Nico Elvedi est légèrement blessé. Au milieu, Djibril Sow est associé à Granit Xhaka. Le capitaine sera ainsi bien présent, dans une position qui doit mieux lui convenir que lorsqu’il a été aligné aux côtés de Remo Freuler jeudi. À lui de le démontrer.

Si Xherdan Shaqiri retrouve logiquement sa place en soutien de Seferovic, Noah Okafor est lui laissé sur le banc. C’est Renato Steffen qui doit animer le côté droit de l’attaque helvétique. Même si on peut supposer que son rôle sera notamment défensif, face au onze portugais, qui comporte notamment Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ou Diogo Jota.

Les compositions:

Portugal – Suisse, coup d’envoi à 20 h 45

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Otavio, William, Neves; Bruno Fernandes; Jota, Cristiano Ronaldo.

Sélectionneur: Fernando Santos.

Suisse: Kobel; Mbabu, Schär, Frei, Rodriguez; Sow, Xhaka; Steffen, Shaqiri, Vargas; Seferovic.

Sélectionneur: Murat Yakin.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.