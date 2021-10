Équipe de Suisse de football – Yakin appelle trois Genevois, mais aucun Vaudois Zeqiri, Lotomba et Ndoye ne sont pas de la liste du sélectionneur Murat Yakin pour affronter l’Irlande du Nord à Genève et la Lituanie. Michael Frey non plus. Valentin Schnorhk Lausanne

Murat Yakin a dévoilé sa liste à Lausanne, où l’équipe de Suisse s’entraînera la semaine prochaine. Avant de recevoir l’Irlande du Nord à Genève, le samedi 9 octobre. Keystone/Jean-Christophe Bott

L’équipe de Suisse se produira en Suisse romande la semaine prochaine, mais avec seulement trois «Welches» dans ses rangs. Parmi les 24 joueurs retenus pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022 contre l’Irlande du Nord (samedi 9 octobre à Genève) et en Lituanie (mardi 12 octobre à Vilnius), seuls les Genevois Ulisses Garcia, Kevin Mbabu et Denis Zakaria ont été retenus. Les Vaudois Jordan Lotomba, Dan Ndoye et Andi Zeqiri, pourtant présents en septembre, ont été laissés de côté par le sélectionneur.

«Ce sont des jeunes joueurs que l’on continue à suivre, mais il y a des retours importants, comme ceux de Breel Embolo et Xherdan Shaqiri», a légitimement répondu Murat Yakin, qui présentait sa liste à Lausanne vendredi. L’équipe de Suisse s’y préparera toute la semaine, avec notamment trois entraînements ouverts au public à la Pontaise (lundi, mardi et mercredi) et un autre à Lancy (dimanche 10). Avec donc quelques retours de choix: en plus d’Embolo et Shaqiri, Mario Gavranovic viendra renforcer l’offensive helvétique, au même titre qu’Albian Ajeti et Cedric Itten.

«Ce n’est pas un choix contre Michael Frey.» Murat Yakin, sélectionneur de l’équipe de Suisse

Les attaquants du Celtic Glasgow et de Greuther Fürth ont ainsi été préférés à Michael Frey, qui empile les buts en Belgique avec Antwerp. «Ce n’est pas un choix contre Frey, a justifié le sélectionneur. Ajeti et Itten ont un passé plus récent avec l’équipe. Mais c’est une bonne chose d’avoir plus de choix au niveau offensif. Ajeti et Itten ont montré qu’ils peuvent marquer, qu’ils sont des attaquants de surface.» La Suisse aura besoin de cet allant offensif, elle qui reste sur deux 0-0 contre l’Italie et en Irlande du Nord. Dès samedi prochain à la Praille, dans un stade qui pourra accueillir 22’000 spectateurs.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. @schn_val

