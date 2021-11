Football – Yakin a donné les noms de ses 25 joueurs, dont Okafor Le sélectionneur suisse a dévoilé une liste sans surprise, pour affronter l’Italie à Rome (le 12 novembre) et la Bulgarie à Lucerne (le 15 novembre). La pépite de Salzbourg aura sa chance. Sport-Center

Murat Yakin, photographié ici à Lucerne, en août dernier. AFP

Le sélectionneur suisse Murat Yakin a dévoilé une liste de 25 noms pour les deux matches à venir contre l’Italie à Rome (le 12 novembre) et la Bulgarie à Lucerne (le 15 novembre), décisifs en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La principale nouvelle tient à l’appel de Noah Okafor, plus de deux ans après sa seule et unique sélection avec le maillot à croix blanche. L’espoir du RB Salzbourg avait pris part aux dernières minutes de la petite finale de la Ligue des nations 2019 face à l’Angleterre. Ses récentes performances, dont le doublé inscrit à la Tuilière avec la Nati M21 contre les Pays-Bas, ne sont pas passées inaperçues. «Noah a fait parler de lui lors des derniers matches avec les M21 et en club», a déclaré Yakin, qui s’exprimait vendredi, à Tenero, devant les pépites à venir du football suisse.

Les blessés Granit Xhaka et Haris Seferovic, ainsi que les attaquants Albian Ajeti et Cedric Itten, qui ne sont pas sur la liste, ne seront pas présents contre l’Italie et la Bulgarie. «Nous avons l’intention d’analyser l’adversaire sur toutes les positions. Nous connaissons nos propres qualités et avons gagné le respect avec quatre matches sans encaisser de but et aussi avec le match aller à Bâle contre l’Italie. À Rome, nous avons une vraie chance de faire un pas important vers la qualification pour la Coupe du monde, lors de cette petite finale», s’emporte le sélectionneur.

La Nati se réunira dès lundi, à Lugano, pour préparer ces deux échéances. Deux séances d’entraînement seront ouvertes au public (lundi à 17h et mardi à 11h30).

La sélection suisse Afficher plus Gardiens (3): Gregor Kobel, Jonas Omlin, Yann Sommer. Défenseurs (8): Manuel Akanji, Eray Cömert, Nico Elvedi, Ulisses Garcia, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer. Demis et attaquants (14): Michel Aebischer, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Fabian Frei, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Noah Okafor, Xherdan Shaqiri, Djirbil Sow, Renato Steffen, Ruben Vargas, Denis Zakaria, Andi Zeqiri, Steven Zuber.

