Portrait d’une pénaliste genevoise – Yaël Hayat, la bête noire des féministes L’avocate, qui a décroché un acquittement dans l’affaire Ramadan, suscite bien souvent la polémique. Pourquoi? Explications par le biais d’une rencontre. Fedele Mendicino

Me Yaël Hayat ou Madame «Réponse-à-tout» dans son étude située à la place Bourg-de-Four. LAURENT GUIRAUD

Peine perdue, Me Yaël Hayat ne se démonte jamais. L’avocate ferait craquer n’importe quel inspecteur rompu aux techniques de l’interrogatoire serré. Aux questions vagues, elle répond avec un sourire aussi vaste et lumineux que la mer de ses vacances d’enfance. Aux questions plus vaches, ses yeux se plissent, ses sourcils se rapprochent et sa bouche alors en cul-de-poule vous renvoie subtilement dans les cordes. «Quand j’étais petite, ma grand-mère m’appelait «Réponse-à-tout.» Bien vu.